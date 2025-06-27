В Адыгее открыли новое отделение дома-интерната для пожилых людей

Отделение «Активное долголетие» республиканского дома-интерната для престарелых и инвалидов открыли 27 июня в Адыгее. Об этом сообщил глава республики Мурат Кумпилов в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов Фото: Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов

Учреждение построено в рамках нацпроекта «Демография» при поддержке Минтруда и соцзащиты РФ. В четырехкорпусном здании предусмотрены условия для круглосуточного ухода, медицинской помощи, реабилитации, а также социально-бытового и досугового сопровождения пожилых граждан и людей с инвалидностью.

В состав дома-интерната вошли административные и медицинские кабинеты, помещения для реабилитации, столовая, парикмахерская, спортивный зал, кафе и зоны отдыха. На прилегающей территории оборудовали открытые спортивные площадки, фонтан, прогулочные зоны и плодовый сад.

Анна Гречко