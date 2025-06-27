Уровень радиации в регионе Персидского залива остается в норме

Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что уровень радиации в регионе Персидского залива не превышает норму. При этом в результате боевых действий Ирана и Израиля серьезно повреждено несколько иранских ядерных объектов.

По словам господина Гросси, из любого поврежденного ядерного энергетического реактора мог бы начаться значительный радиоактивный выброс. Последствия были бы не только для Ирана, но и для других стран.

«Этого не произошло, таким образом, удалось избежать наихудшего сценария ядерной безопасности»,— приводит пресс-служба агентства слова гендиректора.

13 июня Израиль начал операцию против Ирана, атаковав атомные объекты, военные базы и физиков-ядерщиков. Иран ответил ракетными запусками. В течение 12 дней стороны обменивались ударами, к которым 22 июня присоединились США. В ответ Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре. 24 июня вступило в силу ирано-израильское перемирие.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Израиль выглядывает из окопа».

Елизавета Шмакова