«Витязь» исключен из КХЛ до 2030 года

Подмосковный «Витязь» исключен из Fonbet Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) до 2030 года, следует из заявления пресс-службы организации. Решение было принято советом директоров лиги.

Все игроки, которые не покинут команду до 15 июля, получат статус неограниченно свободных агентов. Вместе с тем молодежная команда «Русские витязи» исключена из состава участников Молодежной хоккейной лиги на будущий сезон.

В апреле КХЛ утвердила состав участников на пять сезонов, уточнив, что «в случае появления заявок от новых клубов или несоответствия требованиям участвующих клубов» он может быть пересмотрен. На этой неделе организация объявила, что «Витязь» пропустит сезон-2025/26, клуб прекратил существование из-за финансовых проблем.

Подробнее о крахе подмосковного клуба — в материале «Ъ» «"Витязь" на беспутье».

Арнольд Кабанов