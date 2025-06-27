Под Томском гидросамолет совершил жесткую посадку из-за столкновения с птицей

Частный самолет-амфибия Borey совершил жесткую посадку на неподготовленный участок в Чаинском районе Томской области. Инцидент произошел 27 июня около 18:00 по местному времени, сообщает Восточное МСУТ СКР.

По данным ведомства, во время выполнения маршрута озеро Варгата-Мочище воздушное судно столкнулась с птицей. В связи с этим у самолета возникли технические неисправности. «В результате произошедшего воздушное судно совершило посадку в просеке», — говорится в сообщении.

На борту находился один пилот, который не пострадал. Размер ущерба устанавливается. Правоохранителями организована проверка о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ст. 263 УК РФ).

Александра Стрелкова