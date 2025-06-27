В Дагестане экс-главбуха отдела МВД арестовали по делу о хищении 10 млн рублей

Суд в Махачкале арестовал на два месяца бывшего главного бухгалтера отдела МВД РФ по Хивскому району Дагестана, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Матвей Колесников, Коммерсантъ Фото: Матвей Колесников, Коммерсантъ

Следствие установило, что подозреваемый в период с 1 января 2022 года по 9 октября 2024 года, пользуясь служебным положением, совместно с неустановленными лицами готовил и подписывал электронной подписью от себя и руководства заявки на кассовый расход.

В документы фигурант вносил заведомо ложные сведения о суммах выплат зарплаты, после, используя систему электронного бюджета, ежемесячно направлял заявки на кассовый расход в управление Федерального казначейства по Дагестану. Таким способом обвиняемый похитил 10 млн руб.

В отношении фигуранта возбуждено дело по ч.4 ст.159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Наталья Белоштейн