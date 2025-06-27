Институт русского языка РАН рассказал, как правильно писать слово «бог»

Написание слова «бог» с маленькой или заглавной буквы зависит от контекста употребления слова, рассказали «РИА Новости» в Институте русского языка им. В. В. Виноградова РАН.

«Конечно, во всех текстах церковных, так или иначе связанных с религиозной тематикой, там будет однозначно большая буква, а что касается устойчивых выражений — "бог с ним", такого плана,— мы пишем по традиции с маленькой буквы, это общие рекомендации»,— пояснили в институте.

Там отметили, что в устойчивом выражении «слава богу» тоже будет использоваться маленькая буква.

Разъяснение института раскритиковали некоторые представители РПЦ. Протоиерей Александр Ильяшенко заявил «Абзацу», что писать слово «бог» с маленькой буквы — это «грех» и «выражение своего неуважения и неблагодарения Господу Богу». Священник Альвиан (Тхелидзе) отметил в Telegram-канале, что по традиции «до прихода Ленина к власти» правильным было написание с заглавной буквы. «Для христианина фраза ''слава Богу'' — это не устойчивое выражение, а прославление Творца»,— написал священник.

Полина Мотызлевская