Автопарк банкрота в Ставрополе выставили на торги за 40 млн рублей

Конкурсный управляющий Павел Гарин объявил торги по продаже имущества обанкротившейся в 2022 году ООО «СМДС ПМК» — на реализацию выставлены автотранспорт и спецтехника общей стоимостью свыше 40 млн руб. Торги пройдут в закрытой форме подачи предложений о цене. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

На продажу выставлено 42 лота транспортных средств и спецтехники. Среди них автобусы различной вместимости, грузовые автомобили, самосвалы, цистерны, седельные тягачи, полуприцепы, дорожные катки и погрузчик.

Стоимость лотов варьируется от 40,5 тыс. руб. до 3,4 млн руб. Самые дорогие позиции — дорожный каток 2011 года выпуска за 3,4 млн руб. и седельный тягач КАМАЗ 5490-Т5 2015 года за 3,2 млн руб.

В перечне также представлены легковые автомобили: BMW X4 2017 года за 2,7 млн руб., Hyundai CRETA 2017 года за 1,1 млн руб., «Лада Гранта» 2014 года за 404 тыс. руб. и «Лада Приора» 2015 года за 450 тыс. руб.

Наиболее доступные лоты — автобус ГАЗ-32213 на 13 мест за 40,5 тыс. руб. и автобус ГАЗ длиной от 5 до 8 метров за 42,8 тыс. руб.

Согласно материалам дела, ООО «СМДС ПМК» признано банкротом Арбитражным судом Ставропольского края в июле 2022 года. Инициатором банкротства предприятия выступило ООО «Евробитум» из-за долга в сумме 65,5 млн руб, которые суд включил в реестр требования.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «СМДС ПМК» зарегистрировано в 1993 году в Ставрополе. Основной вид деятельности — строительство автомобильных дорог и автомагистралей. Учредитель — Татьяна Гапонова. Уставный капитал общества — 10 тыс. руб. Выручка компании за 2024 год составила 10,4 млн руб.

Ранее в Махачкале выставили на торги земельный участок для строительства жилого комплекса с начальной ценой 120,8 млн руб. в рамках взыскания долгов с ООО «Махачкалинское взморье».

Тат Гаспарян