В Дагестане продают землю застройщика под жилой комплекс за 120,8 млн рублей

В Махачкале выставили на торги земельный участок для строительства жилого комплекса с начальной ценой 120,8 млн руб. в рамках взыскания долгов с ООО «Махачкалинское взморье». Лот опубликован на площадке «ГИС. Торги».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Участок площадью более 2,9 тыс. кв. м расположен по проспекту Петра, 1, в районе Грязевого озера и предназначен для строительства комплекса многоэтажных жилых домов. Шаг аукциона — 1,21 млн руб. Заявки принимают до 14 июля, торги пройдут 18 июля.

На 3 апреля 2025 года общая задолженность компании по исполнительному производству достигла 380,2 млн руб. Основной долг составляет 355,3 млн руб., дополнительные обязательства — 24,9 млн руб.

Согласно постановлению, для исполнения требований суда арестованное имущество подлежит реализации через торги. Всего суд передал в Территориальное управление по Республике Дагестан девять земельных участков ООО «Махачкалинское взморье» общей стоимостью 280,3 млн руб. для продажи на открытых торгах.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Махачкалинское взморье» зарегистрировано в Махачкале в 2004 году. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Учредитель общества — Иса Асхабов. Уставный капитал — 100 тыс. руб. Выручка предприятия за 2022 год составила 183,4 млн руб., прибыль — 165,5 млн руб. (более свежие финансовые показатели компании не опубликованы).

Тат Гаспарян