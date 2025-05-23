FT: Мерц стал инициатором переговоров о санкциях против «Северного потока-2»

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц хочет препятствовать возобновлению поставок российского газа. Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на чиновников, знакомых с ситуацией. Для этого, уточнили собеcедники FT, господин Мерц выступает за блокировку трубопровода «Северный поток-2». Он лично инициировал переговоры в Брюсселе по этому поводу, заявили источники издания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фридрих Мерц

Фото: Ints Kalnins / Reuters Фридрих Мерц

Фото: Ints Kalnins / Reuters

По данным собеседников FT, канцлер приступил к обсуждению запретов для Nord Stream 2 после появления информации о том, что связанные с Кремлем персоны и американские инвесторы начали обсуждать перезапуск трубопровода.

«Правильно, что канцлер активно поддерживает санкции против “Северного потока-2”»,— заявил FT представитель правительства Германии. Он добавил, что итогом введения санкций должно стать снижение доходов России от энергоносителей, которые могли бы пойти на финансирование военных действий на Украине.

20 мая, после введения новых антироссийских санкций, глава европейской дипломатии Кая Каллас рассказала о потенциальном содержании 18-го пакета ограничений. По ее словам, основой санкционного давления на РФ станет энергетика. В частности, рассматривается вопрос об ограничении в отношении «Северных потоков». Нынешний 17-й пакет затронул 189 судов, 75 физических и юридических лиц. Среди них — «Сургутнефтегаз», страховая компания ВСК и золотодобывающая компания «Атлас Майнинг».

Подробнее о новых санкциях — в материале «Ъ» «Расширение пройденного»