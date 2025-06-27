На модернизацию улицы Ленина в Железноводске направят 2 млрд рублей

Власти Железноводска планируют потратить около 2 млрд руб. на реконструкцию центральной улицы Ленина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу города-курорта Евгения Бакулина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«У нас готов проект на реконструкцию улицы Ленина, мы делаем очень большую парковку. В Железноводск много приезжает туристов, особенно на больших автобусах, и проблема где-то их припарковать, естественно, они паркуются на улице Ленина, которая и так перегружена»,— рассказал Евгений Бакулин.

Проект включает два основных направления. На расширение восточного въезда до четырех полос планируется выделить порядка 1 млрд руб. Ремонт с элементами модернизации улицы Ленина обойдется примерно в 650 млн руб.

Помимо экопарковки для легковых машин и 5-6 крупных автобусов с возможностью зарядки электромобилей, власти планируют создать сеть велодорожек и обновить тротуары.

При наличии соответствующего финансирования городские власти готовы приступить к работам уже в 2026 году.

Николай Аксенов