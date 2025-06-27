Россия направит Армении письмо о противоречиях ЕС и ЕАЭС

Вице-премьер России Алексей Оверчук намерен отправить письмо армянскому коллеге Мгеру Григоряну о том, что сближение республики с Евросоюзом противоречит нормам Евразийского экономического союза (ЕАЭС). По его словам, российская сторона, в частности, выносит на рассмотрение Совета евразийской экономической комиссии вопрос по сертификации поставляемых в страны ЕАЭС товаров.

«Мы наблюдаем за теми процессами, которые идут в рамках сближения Армении с Европейским cоюзом. Отмечаем, что в нормативно-правовой базе Республики Армения появляются нормативные акты, которые упрощают некоторые правила сертификации»,— заметил Алексей Оверчук. Так, по словам вице-премьера, некоторые правила сертификации продовольственных товаров из государств, которые не входят в ЕАЭС, означают, что на внутренний рынок союза могут попадать товары, которые не соответствуют его требованиям.

4 апреля президент Армении Ваагн Хачатурян подписал закон о начале процесса вступления страны в ЕС. После этого власти планировали обсудить с коллегами из Брюсселя «дорожную карту» евроинтеграции, а затем провести референдум о вступлении республики в Евросоюз. При этом министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян подчеркивал, что Ереван не ведет переговоры с Брюсселем о членстве в ЕС, а также не планирует выходить из ЕАЭС. Однако в середине июня премьер-министр Армении Никол Пашинян признал, что республике придется решить, частью какого объединения остаться.

Лусине Баласян