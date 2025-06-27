Armenia Today: архиепископу Микаэлу пригрозили штурмом резиденции католикоса

Служба нацбезопасности Армении дала два часа на то, чтобы глава Ширакской епархии Армянской апостольской церкви (ААЦ) архиепископ Микаэл Аджапахян, обвиняемый в призывах к захвату власти, добровольно явился в Следственный комитет, пишет Armenia Today со ссылкой на источники. По их словам, в противном случае СНБ пригрозила начать силовой штурм Первопрестольного Святого Эчмиадзина, где находится резиденция католикоса всех армян Гарегина II.

Утром 27 июня сотрудники полиции прибыли к зданию Ширакской епархии Армянской церкви в Гюмри, чтобы задержать Микаэла Аджапахяна, но архиепископ уже уехал в монастырский комплекс в Эчмиадзине. После прибытия силовики попытались проникнуть на территорию комплекса, но священники заблокировали вход, к ним присоединились десятки людей, завязалась потасовка. СНБ и полиция покинули территорию и призвали архиепископа добровольно явиться к следователям.

Микаэл Аджапахян собирался поехать в СК на машине, но собравшиеся у Первопрестольного Святого Эчмиадзина заблокировали ему проезд. В итоге священнослужитель пошел до Еревана пешком в сопровождении верующих. «Я не отрекаюсь от своих слов. Мы идем в СК на переговоры. Главная цель духовенства — победить в этой борьбе. Я не прячусь за вашими спинами»,— сказал архиепископ журналистам.

Лусине Баласян