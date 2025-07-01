Где растут миллионеры

В 2024 году мировое частное богатство вернулось к росту. По данным отчета инвестбанка UBS Global Wealth Report 2025, совокупное частное состояние населения Земли увеличилось на 4,6% в долларовом выражении. Это восстановление стало особенно заметным после напряженного периода, когда на движение капитала влияли и пандемия, и геополитика, и ценовой шок. Главный вклад в этот рост внесли финансовые активы — акции, облигации, инвестиционные фонды. Их стоимость поднялась на 6,2% по сравнению с 2023 годом. Нефинансовые активы, прежде всего недвижимость, показали скромный, но стабильный рост — около 1,7%. Тем не менее, по данным Knight Frank, вложения в недвижимость остаются крайне выгодными для самых богатых.

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Нескрываемое богатство

США сохраняют лидерство по накоплению частного капитала. На долю американцев приходится более 38% всех долларовых миллионеров в мире. Совокупное богатство населения оценивается в $146 трлн. Уникальность американской модели — в ее структуре: более 70% частного капитала здесь размещено в акциях, облигациях, пенсионных фондах и других финансовых инструментах с высокой степенью вовлеченности в глобальный рынок и прямой зависимостью финансового благосостояния от инвестиционной составляющей.

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Китай остается второй экономикой мира и вторым центром накопления частного капитала. Средний уровень благосостояния составляет около $34 тыс. на взрослого человека. Несмотря на турбулентность в секторе недвижимости, фондовые и технологические рынки Китая позволяют частному капиталу сохранять устойчивый рост.

Индия — яркий пример «молодого богатства». В 2024 году количество долларовых миллионеров здесь выросло на 4,4%, что выше, чем в США и Китае. Развивающийся рынок, демографический рост, активное участие людей в цифровых инициативах создают почву для нового поколения частных инвесторов. Богатство здесь формируется не столько за счет наследования, сколько за счет экономической мобильности.

Отдельного упоминания заслуживает Турция. По итогам 2024 года страна показала наивысший относительный прирост числа миллионеров — 10,2%.

Это связано, с одной стороны, с переоценкой активов в условиях высокой инфляции, с другой — с ростом цен на золото и недвижимость. Хотя прирост богатства в Турции частично номинальный, он фиксируется как часть глобального увеличения капитала.

На этом фоне резко выделяется Латинская Америка. Это единственный регион в отчете UBS, где взвешенное по населению богатство снизилось — более чем на 11%. Экономическая нестабильность, девальвация валют, слабость фондовых рынков и высокая зависимость от нефинансовых активов сделали этот регион особенно уязвимым к внешним шокам.

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Капитальный бум

Согласно актуальному отчету об управлении частным богатством института Capgemini — World Wealth Management Report 2025, мир стоит на пороге крупнейшего в истории межпоколенческого трансфера частного капитала — более $83 трлн будет передано от бебибумеров и поколения X — поколению Z и миллениалам до 2034 года. Этот переход уже сейчас требует новых решений — в сфере наследственного планирования, инвестиционных стратегий и правовой защиты активов. В США, ЕС и Китае этот процесс структурирован — через семейные офисы, трасты, устойчивые инвестиционные платформы, планирование наследования.

Важным структурным изменением в управлении частным капиталом стало активное применение технологий искусственного интеллекта. Как отмечает Capgemini в World Wealth Management Report 2025, рост числа ультрасостоятельных инвесторов был обусловлен не только рыночными колебаниями, но и растущим «оптимизмом в отношении AI». Консультанты все чаще интегрируют агентные и генеративные технологии в клиентские сервисы — от анализа инвестиционных возможностей до персонализированных решений. Эти инструменты перестают быть экспериментальными и становятся частью инфраструктуры wealth management.

Параллельно укрепляется тренд на устойчивое инвестирование. По данным Capgemini, около 15% портфелей HNWI (High Net Worth Individual — частное лицо с высоким уровнем капитала, под которым в индустрии private banking и wealth management обычно понимается человек, чье состояние превышает $1 млн в ликвидных активах, не считая основного жилья) уже приходится на альтернативные активы, включая криптовалюты и private equity. Особенно ярко этот сдвиг проявляется среди миллениалов и поколения Z.

Knight Frank в своем отчете Wealth Report 2025 также подчеркивает: ESG-ориентированные инвестиции становятся предпочтительным выбором для семейных офисов и новых поколений состоятельных клиентов.

Это может быть как устойчивое строительство, так и экологически ориентированные агропроекты, винодельни или проекты по охране природных территорий.

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Если финансовые активы стали главным источником прироста капитала в 2024 году, то недвижимость по-прежнему остается его основой. Причем это утверждение справедливо не только для развивающихся стран, где исторически велика доля материальных активов, но и для самых состоятельных инвесторов в развитых экономиках.

По данным Knight Frank, около 40% ультрасостоятельных частных инвесторов рассматривают недвижимость как ключевой класс активов. Более четверти семейных офисов по всему миру планируют увеличить вложения в этот сектор в течение ближайших двух лет. При этом речь идет не о традиционном жилье как способе сохранить, а о стратегическом распределении капитала: инвестиции в устойчивую застройку, доходные жилые объекты, логистические площадки, агропарки, инфраструктура ухода за пожилыми — все это становится частью продуманной структуры богатства.

В ряде регионов в 2024 году наблюдался двузначный рост цен на недвижимость класса люкс. В Сеуле, Маниле и Дубае стоимость таких объектов выросла на 17–18%, в Майами, Аспене и Палм-Бич — на 10–14%. Это отражает не только локальную конъюнктуру, но и глобальное перераспределение предпочтений инвесторов, которые ищут не просто объекты, а точки устойчивости, качества жизни и роста капитала.

Страны с развитой финансовой инфраструктурой адаптировали недвижимость под инвестиционные форматы: через инвестфонды недвижимости, фонды прямых вложений, гибридные финансовые инструменты. Это позволяет сохранять ликвидность, снижать налогообложение и обеспечивать передачу активов между поколениями. Недвижимость здесь не мертвый капитал, а работающая часть портфеля.

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Нули обогащения

Россия не исключена из процессов накопления — в отчетах UBS и других международных источниках она упоминается, хоть и чаще как часть Восточной Европы. В условиях ограниченной публичной отчетности это естественно. Среднее частное богатство на взрослого россиянина в 2024 году оценивается примерно в $27 тыс. Это ниже, чем в Китае, но выше, чем в Индии.

По оценке UBS, медианное благосостояние в стране за год снизилось более чем на 8% в реальном выражении, что может указывать на растущее имущественное расслоение и снижение ликвидных накоплений у основной части населения.

По информации Росстата, коэффициент Джини по доходам населения в 2024 году составил 0,408. Это умеренный уровень неравенства. Однако, если смотреть на распределение не доходов, а накопленного капитала, картина становится иной. По оценке UBS и WID.world, 1% самых обеспеченных россиян контролируют до 60% частных активов, включая недвижимость, доли в бизнесе и финансовые инструменты. Это один из самых высоких показателей концентрации среди крупных экономик, выше только в США — 70%.

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Финансовая инфраструктура в России остается ограниченной. По данным Центробанка, лишь 5,9% граждан инвестируют напрямую в фондовый рынок. Основные формы размещения капитала — депозиты и недвижимость. Отношение капитализации фондового рынка к ВВП не превышает 30%, тогда как в США оно выше 140%. Это означает, что глобальный рост цен на активы затрагивает российские домохозяйства лишь опосредованно — через курсовые эффекты или рост стоимости импортных товаров.

Структура активов важна не только для оценки текущего состояния, но и для понимания перспектив. В странах, где большая часть капитала размещена в ликвидных и рыночных инструментах, возможен рост даже при умеренных доходах. Там, где доминирует недвижимость, особенно некоммерческая, накопление оказывается медленным и зависимым от локальной конъюнктуры.

В России, по оценкам Finexpertiza, около двух третей частного богатства сосредоточено в малоликвидной собственной недвижимости.

В большинстве случаев это собственное жилье или малодоходные объекты, не включенные в систему оборота и управления. Передача таких активов между поколениями осложнена не только юридически (через многоступенчатые нотариальные и регистрационные процедуры), но и практически: неликвидные объекты, раздробленные доли, отсутствие управляющей инфраструктуры.

В целом передача капитала между поколениями в стране пока почти не развита. По экспертным оценкам, включая данные Frank RG, в России действуют около 30–40 организаций, называющих себя семейными офисами. Лишь две-три из них функционируют в формате мультиофисов, предлагая нескольким семьям инвестиционные и юридические услуги. В отличие от США, Европы или Китая доверительное управление, наследственные фонды и инструменты налогового планирования остаются в зачаточном состоянии.

Россия находится в позиции частичного участия в глобальной архитектуре частного капитала. Наравне с другими странами в ней есть состоятельные семьи с активами и потенциальным капиталом. Но в силу институциональных ограничений, недоступности инфраструктуры и слабой вовлеченности в международные финансовые рынки этот капитал часто остается лишь формой сохранения накопленного.

Евгений Видов