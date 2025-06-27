WSJ: Нетаньяху использовал свадьбу сына для отвлечения Ирана от будущей атаки

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху использовал свадьбу своего старшего сына Авнера как отвлекающий маневр перед атакой на Иран. Это должно было ввести иранское руководство в заблуждение относительно местоположения премьера. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в израильской и американской разведке.

По их информации, операция получила название «Красная свадьба». За несколько дней до начала ударов по Ирану господин Нетаньяху объявил, что уходит в отпуск. Свадьба его сына была запланирована на 16 июня. Заявление было сделано намеренно, чтобы Иран не ожидал ударов со стороны Израиля по крайней мере до 17 июня, говорится в материале WSJ.

Собеседники газеты утверждают, что никто из близких премьер-министра, включая его сына, не знал об этих планах. В итоге мероприятие перенесли из-за начала боевых действий.

Израиль начал операцию «Народ как лев» 13 июня, атаковав крупнейшие ядерные и оборонные объекты Ирана. Взаимные атаки продолжались 12 дней. 22 июня США ударили по ядерным объектам в Исфахане, Натанзе и Фордо. На следующий день Иран атаковал военные базы Штатов в Ираке и Катаре. 24 июня вступило в силу ирано-израильское перемирие.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «С ядерной сделки стряхнули пепел».

Елизавета Шмакова