Индия и Россия обсудили поставки С-400 в сжатые сроки

Министры обороны Индии и России обсудили поставки российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Об этом сообщило индийское оборонное ведомство по итогам встречи Раджнатха Сингха и Андрея Белоусова.

«Это была одна из самых важных недавних встреч между министрами»,— заявили в министерстве (цитата по ТАСС).

Министры «провели углубленные обсуждения по целому ряду вопросов». Одной из ключевых тем стала «поставка систем С-400, модернизация Су-30 MKИ и закупка критически важной военной техники в сжатые сроки». Также сообщается, что господин Белоусов выразил солидарность с Индией в связи с терактом в туристическом Пахалгаме.

В 2018 году Индия подписала соглашение о покупке у России пяти дивизионов С-400 на сумму $5,43 млрд. Первая поставленная ракетная система «Триумф» в 2021 году была размещена в Пенджабе на границе с Пакистаном.

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