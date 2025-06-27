РФ считает опасной позицию Эстонии по приему истребителей с ядерным вооружением

Кремль считает непосредственной опасностью готовность Эстонии принимать американские истребители F-35, которые могут нести тактические ядерное боеприпасы. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Очень много абсурдных мыслей и рассуждений высказывают руководители прибалтийских стран. Можно только выразить сожаление в этой связи»,— сказал представитель Кремля.

В интервью изданию Postimees эстонский министр обороны Ханно Певкур заявил, что F-35, которые вскоре будут задействованы для охраны воздушного пространства Эстонии, уже базировались в стране. Если «некоторые из них имеют возможность нести ядерное оружие двойного назначения», cказал глава военного ведомства, это не повлияет на позицию властей по приему истребителей. «Конечно, мы готовы принимать союзников»,— подчеркнул он.

Лусине Баласян