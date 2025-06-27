О доверии Владимиру Путину заявили более 79% опрошенных ВЦИОМ и ФОМ

Согласно результатам опроса фонда «Общественное мнение», уровень доверия россиян Владимиру Путину составляет 81%. Его работу хорошо оценивают 82% респондентов ФОМ.

В фонде отметили, что указанные показатели не изменились за неделю, прошедшую с публикации результатов предыдущего аналогичного исследования. Опрос проводился с 20 по 22 июня среди 1,5 тыс. совершеннолетних россиян.

Чуть ниже оказались результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, который проходил 16–22 июня среди 1,6 тыс. россиян. Уровень доверия президенту РФ, по данным ВЦИОМ, составляет 79,3%. Показатель снизился на 0,6 п. п. за неделю. «Уровень одобрения деятельности президента снизился на 1 п. п. и составляет 76,3%»,— уточнили социологи.