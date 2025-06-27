Ural Music Night приносит в бюджет Екатеринбурга около 1 млрд рублей

Ежегодный музыкальный фестиваль Ural Music Night имеет огромное влияние на экономику Екатеринбурга и приносит в его бюджет порядка 1 млрд руб., сообщила заместитель губернатора Свердловской области Татьяна Савинова на пресс-конференции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татьяна Савинова

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Татьяна Савинова

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Сегодня на фестивале ожидается порядка 80 тыс. гостей, которые приехали из других городов, а всего на концерты фестиваля придут посмотреть около 400 тыс. человек. «Чем я особенно горжусь: спустя пять лет возвращается площадка — балкон оперного театра. Эту площадку мы смогли согласовать, мне кажется, это невероятно красиво»,— сказала она.

Госпожа Савинова также добавила, что в последние годы не посещала Ural Music Night из-за работы в правительстве Оренбургской области, однако восемь лет назад балкон оперного театра стал для нее одним из самых ярких впечатлений. «Когда вся Октябрьская площадь будет петь песню "Луч солнца золотого", наверно, в этот момент ты испытываешь невероятное чувство к своему городу. Мне кажется, это одно из самых ярких моих впечатлений вообще от городских ивентов, на которых я была в Екатеринбурге»,— отметила замглавы региона.

Музыкальный фестиваль Ural Music Night пройдет в ночь с 27 на 28 июня. Объявленными хедлайнерами мероприятия стали суперфиналистка шоу «Голос. Дети» Арина Точилова, уфимская группа Ay Yola и группа «АК-47». Хедлайнером акции «Светает» на закрытии фестиваля станет Сергей Бобунец. На участие в фестивале подано 2,1 тыс. заявок из восьми федеральных округов России и 20 стран.

Подробнее о программе фестиваля Ural Music Night — в материале «Екатеринбург погружается в ночь музыки»

Полина Щуцкая, Ирина Пичурина