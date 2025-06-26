Екатеринбург погружается в ночь музыки

В ночь с 27 на 28 июня в Екатеринбурге пройдет ежегодный фестиваль Ural Music Night («Уральская ночь музыки»). Более 2 тыс. артистов выступят на 110 площадках города, вход на которые будет традиционно бесплатным. Среди хедлайнеров: певец Niletto, лидер «Смысловых галлюцинаций» Сергей Бобунец, легенда русского рэпа — группа АК-47, музыкальный проект мультсериала «Смешарики» «СмешBand», бард Олег Митяев. По прогнозам организаторов, фестиваль посетят не менее 350 тыс. зрителей, а за онлайн-трансляцией будут следить более 11 млн человек.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Бобунец завершит фестиваль Ural Music Night-2025

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Сергей Бобунец завершит фестиваль Ural Music Night-2025

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Фестиваль Ural Music Night охватит около 110 площадок, которые будут открываться постепенно. Первые выступления начнутся в 15:00, а последние через 12 часов — в 3:00.

Одной из самых больших площадок по количеству сцен и артистов станет Центральный парк культуры и отдыха (ЦПКиО) имени Маяковского. Например, здесь на «Семейной сцене» с 22:00 до 23:00 выступят музыканты проекта «СмешBand». Коллектив хорошо известен детям и взрослым по сериалу «Смешарики».

Одновременно в парке Маяковского пройдет Городской выпускной. В качестве хедлайнера на нем с 22:00 до 22:40 выступит AY YOLA. Группа объединяет национальные традиции с современными музыкальными стилями, создавая уникальное шоу.

В 22:10 - 23:00 на сцене «World Music Изумрудный город» в Летнем театре парка Маяковского выступит бард, народный артист России Олег Митяев.

Одной из центральных площадок фестиваля станет «Мотив Stage», расположенная у Капсулы времени в Историческом сквере. Откроет вечер в 18:20 финалистка шоу «Голос. Дети» Арина Точилова. Хедлайнером центральной сцены станет популярный певец родом из Екатеринбурга Niletto, который выйдет на сцену в 23:30.

В центре города традиционно выступят артисты Екатеринбургского театра оперы и балета («Урал Опера Балет»). В рамках проекта «Арии с балкона» они представят дуэты классических, джазовых опер и эстрадные хиты. На большом экране в сквере имени Попова покажут прямую трансляцию спектакля «Сказки Перро» в исполнении артистов театра.

На стадионе «Екатеринбург Арена» организованы две сцены: Hip-Hop Stage и «Гиккон Stage». На Hip-Hop Stage в 20:10-20:50 выступит группа АК-47, появившаяся в 2004 году в Березовском и ставшая культовой среди любителей российского рэпа. Следом за ней выйдет рэп-группа Bad Balance. В 22:00-23:00 представит свои хиты Tik-Tok-звезда SqwozBab. На «ГикконStage» выступят частые гости фестиваля Максим Свобода и Кристина Кошелева.

В спорткомплексе «УГМК Арена» выступят звезды «Дорожного радио». Вечер откроет Ираклий Пирцхалава (19:20-20:00).Затем выступит (21:20-22:00) заслуженный артист России Кай Метов, получивший популярность в 1990-х с хитом «Position № 2». В 22:25 на сцену выйдет певица Виктория Дайнеко, участница телепроектов «Фабрика звезд-5» и «Фабрика звезд. Возвращение».

На сцене «Дисколенд», которая находится около Уральского центра развития дизайна, в 22:00 выступит певец, композитор, заслуженный артист России Вячеслав Малежик.

Группа «Запрещенные барабанщики» будет отвечать за музыкальное сопровождение сцены «Песни военных лет». Коллектив исполнит редкие песни военных лет в аутентичной манере на сцене в винотеке «Бурбон» с 17:00 до 18:00 и на площадке Дома офицеров в 19:30.

Хедлайнером сцены «Железный ритм» в ДК Железнодорожников станет группа Billy’s Band из Санкт-Петербурга во главе с Билли Новиком. С 22:00 до 23:00 она исполнит свои хиты, в том числе «Коктейль из лунного света и вина», «Блюз в голове» и «Оторвемся по-питерски». Здесь же выступит Женя Львовская — молодая певица, сонграйтер и мультиинструменталист, появившаяся на горизонте московской инди-сцены в 2024 году. Ее музыку можно будет услышать с 19:05 до 19:30.

Группа Rasputniki из Казахстана будет выступать в 21:40 в Syndrome bar на сцене «Ночь Индиката». Музыканты сочетают стили гаражного рока, кантри и танцевальной электроники, а на фоне всего — элементы казахской культуры.

Отдельное место на Ural Music Night займет «Ночь танца». На «Семейной сцене» в парке им. Маяковского в 19:37, в 20:20 и в 20:55 выступит один из хедлайнеров — коллектив Айдар Тагиров и TuzelityTeam. На понтоне в акватории Городского пруда, который станет танцевальной сценой, зрители увидят завораживающие танцевальные спектакли и импровизации, кульминацией которых станет выступление победителя шоу «Новые танцы» на ТНТ Виталия Савченко (20:00 и 20:40). Среди участников фестиваля — екатеринбургский театр современной хореографии «Провинциальные танцы», который покажет свои лучшие работы в «Колизее», а в 22:03 — в акватории Городского пруда.

Кульминацией Ural Music Night станет традиционная акция «Светает» на Октябрьской площади. В 2:00 на сцену выйдет Сергей Бобунец. Вместе с камерным оркестром В-A-C-H он исполнит свои хиты, а в 2:55 зрители вместе с музыкантами споют песню «Луч солнца золотого», встречая рассвет.

В связи с проведением фестиваля Ural Music Night силовые структуры предупредили об усиленных мерах безопасности. На основных площадках — в Историческом сквере и на Октябрьской площади — для прохода к сценам установят рамки-металлодетекторы. Будут проводиться выборочные, а при необходимости — полные досмотры. Будет ограничен вход с крупногабаритными сумками, стеклянной тарой и зонтами-тростями. Проносить напитки в бутылках запрещено. Так как возможны перебои с мобильной связью и безналичной оплатой, рекомендуется взять наличные деньги.

Полина Щуцкая