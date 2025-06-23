Ural Music Night завершится акцией «Светает» с Сергеем Бобунцом

Хедлайнером акции «Светает» на закрытии музыкального фестиваля Ural Misuc Night-2025 в Екатеринбурге станет Сергей Бобунец, сообщили в пресс-службе мероприятия. Экс-лидер рок-группы «Смысловые галлюцинации» исполнит хиты группы и лучшие сольные песни.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Бобунец

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Сергей Бобунец

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Акция традиционно пройдет на Октябрьской площади. Вместе с камерным оркестром B-A-C-H и организаторами фестиваля Сергей Бобунец исполнит серенаду Трубадура из мультфильма «Бременские музыканты», а зрители будут подпевать и зеркалами ловить лучи солнца.

Кроме того, на Октябрьской площади в день проведения Ural Music Night выступят еще несколько оркестров. Среди них — Государственный симфонический оркестр Челябинской области, который представит две программы: «Симфония сказки», посвященная фольклорным образам, и «Индустриальная музыка», в рамках которой оркестр исполнит музыку русских авангардистов — Георгия Свиридова, Дмитрия Шостаковича, Сергея Прокофьева и Александра Мосолова. Также на площадке выступит коллектив «Другой оркестр» из Екатеринбурга с музыкой композитора Давида Тухманова, а также заслуженный государственный академический ансамбль песни и танца «Донбасс» из Донецкой Народной республики (ДНР), который в 2022 году отметил свое 85-летие.

В прошлом году на акции «Светает» выступила группа Therr Maitz.

Музыкальный фестиваль Ural Music Night пройдет в ночь с 27 на 28 июня. Объявленными хедлайнерами мероприятия стали суперфиналистка шоу «Голос. Дети» Арина Точилова, уфимская группа Ay Yola и группа «АК-47». Также фестиваль в этом году дополнит «Ночь танца». На участие в фестивале подано 2,1 тыс. заявок из восьми федеральных округов России и 20 стран.

Ирина Пичурина