Глава Удмуртии призвал жителей и СМИ «не путать хайп и интерес с дезинформацией»

Власти региона усилят контроль за распространением фейковой информации после введения в регионе системы ограничений мобильного интернета при угрозах атаки беспилотников, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов на брифинге по мерам безопасности 27 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

«Очень прошу жителей, редакторов телеграм-каналов, СМИ не путать хайп и интерес с дезинформацией. Не лишним будет напомнить и про административную ответственность: штраф физлицам — до 400 тыс. руб., должностным — до 900 тыс. руб. Сейчас мы будем следить за этой ситуацией внимательнее»,— сказал глава региона. Господин Бречалов добавил, что фейковая информация «сеет панику среди населения и работает на врага».

На том же брифинге глава Удмуртии рассказал, что мобильный интернет в республике «ограничивается и будет ограничиваться» даже при минимальной угрозе атаки БПЛА. Главной задачей региональных властей сейчас является минимизация рисков, поскольку «ни один регион, ни одна страна в мире не дает 100% гарантии, что атака противника не будет успешной». Территория республики защищена средствами противовоздушной обороны. В июне насчитали восемь ситуаций, когда возникала угроза беспилотной опасности.

Напомним, 19-20 июня жители ряда районов Удмуртии оставались без возможности выйти в сеть со смартфонов. На этой неделе также наблюдались перебои со связью. Это связано с запуском в регионе системы временных ограничений мобильного интернета. Региональные власти называют ее эффективной мерой противодействия атакам вражеских БПЛА. Сотовая связь и проводной интернет, включая Wi-Fi, продолжают работу.

Бизнесмены из разных отраслей пожаловались на убытки из-за недоступности мобильного интернета. Эксперты оценивают среднее падение выручки компаний за это время в 30-40%. Сильнее всего ограничения ударили по сфере такси, в которой ситуацию назвали «катастрофой».

Как Удмуртия отреагировала на двухдневное отключение мобильного интернета — в материале «Временная деградация».