Дэвид Бекхем перенес операцию из-за травмы 22-летней давности

Экс-футболист сборной Англии Дэвид Бекхем перенес операцию на запястье из-за травмы 22-летней давности. Об этом сообщает газета The Sun.

В мае 2002 года в товарищеском матче против сборной ЮАР полузащитник получил перелом ладьевидной кости запястья после подката Табанга Молефе. Бекхем продолжил игру с повязкой на руке и отметился голевым пасом на Гарета Саутгейта. Матч завершился победой сборной Англии со счетом 2:1. Первую операцию Бекхем перенес сразу после игры.

Недавний рентгеновский снимок показал, что винт, который был встроен в предплечье Бекхема для заживления травмы, не рассосался должным образом. Супруга футболиста Виктория Бекхем опубликовала в социальных сетях фотографию, на которой он лежит на больничной койке с забинтованной рукой.

Дэвиду Бекхему 50 лет. За сборную Англии он провел 115 матчей, в которых отметился 17 голами. Также футболист играл за английский «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал», американский «Лос-Анджелес Гэлакси», итальянский «Милан» и французский «Пари Сен-Жермен». В 2003 году Бекхем стал офицером ордена Британской империи за спортивные заслуги, а в 2025-м получил рыцарское звание.

Таисия Орлова