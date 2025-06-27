СКР возбудил дело о теракте после атаки ВСУ на китайского журналиста в Курской области

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте в связи с ранением корреспондента китайского телеканала Phoenix Лу Юйгуана при атаке БПЛА на Курскую область. По данным ведомства, военнослужащие ВСУ с помощью FPV-дрона сбросили взрывное устройство на участок местности, где работал корреспондент.

Дело по п. п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК (теракт) будет расследовать Главное военное следственное управление СКР. Сейчас военные следователи проводят судебно-медицинскую экспертизу для установки степени тяжести полученного журналистом ранения.

О том, что Лу Юйгуан пострадал в Кореневском районе Курской области, врио губернатора региона Александр Хинштейн сообщил вечером 26 июня. По его словам, у журналиста открытая черепно-мозговая травма. Он госпитализирован в Курскую областную больницу.

Лу Юйгуану 63 года. Его первые репортажи из зоны спецоперации были сделаны в марте 2022 года. Журналист отмечен российскими госнаградами.

Полина Мотызлевская