Посол Германии вызван в МИД РФ

Посла Германии в Москве Александра Ламбсдорфа вызвали в МИД России, чтобы объявить об ответных мерах за преследование российских журналистов. Об этом «РИА Новости» и ТАСС сообщили во внешнеполитическом ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Ламбсдорф

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Александр Ламбсдорф

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Накануне представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что призывы российской стороны к Берлину «прекратить произвол в отношении представителей СМИ и вернуться к добросовестному соблюдению своих обязательств» игнорируются. В связи с этим ведомство разработало ответные меры. Детали она не уточнила.

В конце прошлого года МИД Германии вызывал посла России в Берлине Сергея Нечаева из-за высылки из РФ двух журналистов немецкого ARD. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок тогда назвала действия Москвы неприемлемыми. Мария Захарова тогда говорила, что высылка немецких журналистов была ответной мерой на «третирование» корреспондентов «Первого канала», работающих в ФРГ.

Лусине Баласян