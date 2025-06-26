В МИД пообещали ответить Германии в связи с преследованием журналистов из РФ

Посол ФРГ в Москве Александр Ламбсдорф скоро будет вызван в Министерство иностранных дел России, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге. Немецкому дипломату планируют объявить об ответных мерах Москвы в связи с преследованием немецкими властями российских журналистов.

«Наши призывы в адрес германской стороны прекратить произвол в отношении представителей СМИ и вернуться к добросовестному соблюдению своих обязательств в области защиты медиасвобод и обеспечения плюрализма мнений упорно игнорируются Берлином,— сказала госпожа Захарова. — В связи с этим, как мы и обещали, разрабатываются ответные меры».

Дипломат добавила, что о новых мерах сообщат послу ФРГ в Москве, которого в ближайшее время вызовут в МИД РФ.

В конце прошлого года МИД Германии вызывал посла России в Берлине Сергея Нечаева из-за высылки из РФ двух журналистов немецкого ARD. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок тогда назвала действия Москвы неприемлемыми. Мария Захарова тогда говорила, что высылка немецких журналистов была ответной мерой на «третирование» корреспондентов «Первого канала», работающих в ФРГ.

Анастасия Домбицкая