В суд передали дело совладельца «Дорстройгрупп» о даче взятки щебнем

В Челябинской области в суд направили уголовное дело 70-летнего учредителя ООО «Дорстройгрупп» Эдика Аракеляня. Обвинительное заключение утверждено по ч. 2 ст. 291 УК РФ (дача взятки), сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

По версии следствия, с июня по сентябрь 2022 года бенефициар компании через посредника передал начальнику отдела технического надзора дорожно-строительных работ областного казенного государственного учреждения «Челябинскавтодор» взятку в виде 10 т песчано-щебеночной смеси, а также услуг по укладке дорожной плитки. За это подрядчик получил беспрепятственную и гарантированную приемку выполненных работ по ремонту автомобильной дороги Лазурный — Дубровка— граница Сосновского района, считает следствие.

Преступление выявили сотрудники УФСБ России по Челябинской области, занимавшиеся оперативным сопровождением дела. В ходе следствия у обвиняемого арестовали около 3 млн рублей. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Аргаяшский районный суд.

Как сообщал «Ъ-южный Урал», Эдика Аракеляна сотрудники УФСБ задержали в феврале этого года. Тогда суд заключил его пол стражу. Кроме того, был задержан директор ООО «Стройконтинент» Антон Зеркин. Подозреваемых выявили в ходе расследования уголовного дела экс-начальника отдела технадзора «Челябинскавтодора» Артема Степанова. В начале июня Курчатовский районный суд признал его виновным в получении взяток и приговорил к шести годам условного лишения свободы со штрафом 1,6 млн руб.