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Минград выдал разрешение на планировку территории под дублер проспекта Ленина

ООО «ДЛ ПЛЮС» (дочерняя компания ООО «Дорожная строительная компания», Тверская область) получило разрешение на подготовку проекта планировки и межевания территории для строительства дублера проспекта Ленина в Нижнем Новгороде. Два соответствующих документа опубликованы на сайте минграда региона в конце июня 2025 года.

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Фото: Коммерсантъ / Игорь Елисеев

Фото: Минград Нижегородской области

Фото: Минград Нижегородской области

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Фото: Коммерсантъ / Игорь Елисеев

Фото: Минград Нижегородской области

Фото: Минград Нижегородской области

Первый участок находится в границах территории от улицы Советской до Молитовского моста. На нем планируют строить первый — третий этапы первой очереди дублера. Ориентировочная общая протяженность трех этапов составляет 5,2 км.

Второй участок находится на территории от Молитовского моста до Заречного бульвара и улицы Баумана. Он касается четвертого этапа первой очереди, ориентировочная протяженность — 1,5 км.

Готовить документацию проектировщик будет за свой счет, но в рамках госконтракта. Представить ее в минград необходимо не позднее конца июня 2026 года.

Как писал «Ъ-Приволжье», ДСК ранее вышло с частной концессионной инициативой на строительство дублера. Дорога будет платной. На начало 2025 года стоимость строительства оценивали в 14,4 млрд руб.

Добавим также, что эта же компания сейчас капитально ремонтирует Борский мост, в конце мая — начале июня она приостанавливала работы.

Ирина Швецова