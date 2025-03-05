Три пешеходных тоннеля предусмотрено нижегородским дублером проспекта Ленина

Строительство первой очереди дублера проспекта Ленина в Нижнем Новгороде поделено на четыре этапа. Как сообщили в региональном минтрансе 5 марта, частную концессионную инициативу (ЧКИ) по строительству дублера актуализировали в ноябре 2024 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

С ЧКИ вышло ООО «Дорожная строительная компания» (ДСК) из Тверской области. Вся дорога должна пройти от улицы Советской в районе метромоста до Мызинского моста. В минтрансе уточнили, что пока определена возможность реализации только первой очереди — четырехполосной дороги от улицы Советской до улицы Баумана.

Протяженность первой очереди по основному ходу составляет около 5 км. Она включает два путепровода, один мост и три пешеходных тоннеля.

Строительство первой очереди будут увязывать по срокам с проектом берегоукрепления Оки. При этом дублер и берегоукрепление — это разные проекты. Дорога не входит в проект комплексного развития территории (КРТ), по которому Glorax будет благоустраивать набережную Оки после того, как власти за бюджетный счет выполнят берегоукрепление.

Первым этапом первой очереди дублера определен участок от улицы Интернациональной до Молитовского моста; вторым — транспортная развязка с Молитовским мостом и Комсомольской площадью; третьим — участок от улицы Советской до Интернациональной и транспортная развязка с улицей Советской и метромостом; четвертым — от Молитовского моста до улицы Баумана, включая транспортную развязку с Заречным бульваром и улицей Баумана.

Планируемый срок реализации концессионного соглашения по строительству дублера составляет 24,3 года, из которых 1,3 года займет проектирование и три года — строительство. Эксплуатировать дорогу концессионер будет в течение 20 лет.

Переговоры по ЧКИ правительство еще не завершило. Как писал «Ъ-Приволжье», дублер проспекта Ленина включили в план концессий нижегородского правительства на 2025 год. Стоимость строительства предварительно оценивают в 14,4 млрд руб.

Галина Шамберина