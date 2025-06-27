Помощник президента России Владимир Мединский заявил, что готов обсудить с генсекретарем НАТО Марком Рютте историю Малороссии и Войска Запорожского.

«Я уверен, что он узнает много нового»,— сказал ТАСС господин Мединский. Он предположил, что собеседник также мог бы рассказать ему «много нового»: «Например, об освоении голландским купечеством Индонезии».

Помощник президента добавил, что собирался отправить господину Рютте учебник по истории, но передумал, так как «все равно же читать не будет». «Лучше нашим отдам, кто прочитает»,— добавил Владимир Мединский.

На пресс-конференции перед саммитом НАТО в Гааге Марк Рютте не смог ответить на вопрос о том, почему он считает возможным нападение России на альянс в течение ближайших пяти лет. Он пояснил, что об угрозе ему говорили многие высокопоставленные представители разведывательного сообщества.