Российский баскетболист Голдин подпишет контракт с клубом НБА «Майами Хит»

Российский центровой Владислав Голдин подпишет двусторонний контракт с клубом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Майами Хит». Об этом сообщает журналист ESPN Шэмс Чарания со ссылкой на источники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владислав Голдин

Фото: Brynn Anderson / AP Владислав Голдин

Фото: Brynn Anderson / AP

24-летний Голдин не был выбран на драфте НБА, прошедшем с 26 по 27 июня. Согласно правилам двустороннего контракта, он может провести не более 50 матчей в регулярном чемпионате НБА, а остальное время игрок должен выступать в Лиге развития (G League) за фарм-клуб — «Су-Фолс Скайфорс».

Владислав Голдин является воспитанником московского ЦСКА. С 2021-го играет в главной баскетбольной лиге Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA). Ранее представлял команды «Флорида Атлантик Оулс» и «Техас Тех Ред Рейдерс», перед началом прошлого сезона перешел в «Мичиган Вулверинс». В среднем за игру Голдин набирал 16,6 очка, делал 7 подборов, 1,1 передачи и 1,4 блока

В завершившемся сезоне НБА «Майами Хит» занял десятое место в Восточной конференции и вышел в play-off, где уступил «Кливленд Кавальерс» в первом раунде. Команда трижды становилась чемпионом НБА (2006, 2012, 2013).

В первом раунде драфта под восьмым номером был выбран российский разыгрывающий Егор Демин. Он стал самым высоко задрафтованным россиянином в истории НБА.

Таисия Орлова