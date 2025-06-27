Стало известно, когда Рыбинск отметит День города

Празднование Дня города в Рыбинске состоится 2 августа. Об этом сообщили в администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

К настоящему моменту уже сформулирована главная идея праздника — «Живые традиции Рыбинска: Наследие. Сила поколений». В администрации рассказали, что в этот день состоятся традиционное гербовое шествие на Крестовой, рояль-дефиле, джазовый фестиваль, театральный променад на Бульварной и водно-воздушный праздник. Полная программа мероприятий пока неизвестна.

Алла Чижова