За сутки ВСУ атаковали шесть белгородских муниципалитетов; есть разрушения

За прошедшие сутки ВСУ атаковали шесть муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 180 боеприпаса и 83 беспилотников. Пострадавших нет. Разрушения получили четыре частных дома и один автомобиль. Это следует из ежедневной сводки губернатора Вячеслава Гладкова.

В Валуйском округе село Долгое атаковано двумя БПЛА — повреждены соцобъект и частный дом.

Над Вейделевским районом системой ПВО сбит дрон. Обошлось без последствий

В Волоконовском районе по поселку Красный Пахарь, селам Борисовка, Грушевка и Коновалово выпущен один боеприпас и совершены атаки трех БПЛА. В поселке Красный Пахарь поврежден корпус сельхозпредприятия, в селе Борисовка — линия газоснабжения, в селе Грушевка — забор домовладения и надворная постройка.

В Грайворонском округе город Грайворон, села Дроновка, Козинка, Мокрая Орловка, Новостроевка-Вторая и Пороз подверглись четырем обстрелам, в ходе которых выпущено 17 боеприпасов, и атакам шести дронов. В селе Мокрая Орловка сгорел частный дом.

В Краснояружском районе по поселкам Красная Яруга и Прилесье, селам Вязовое, Графовка, Демидовка, Колотиловка, Поповка и Репяховка выпущено 159 боеприпасов в ходе 20 обстрелов и совершены атаки 24 БПЛА. В поселке Красная Яруга на территории ряда предприятий повреждены оборудование и одна единица сельхозтехники.

В Шебекинском округе по городу Шебекино, селам Вознесеновка, Маломихайловка, Муром и Новая Таволжанка выпущено три боеприпаса и нанесены удары 47 БПЛА, 43 из них были уничтожены. В селе Вознесеновка повреждены два частных дома, надворная постройка, автомобиль и одна единица спецтехники. Вчера за медпомощью обратился мирный житель, пострадавший от детонации БПЛА в селе Новая Таволжанка 25 июня. В Шебекинской ЦРБ ему оказали необходимую помощь, после чего пациента направили на амбулаторное лечение.

Сутками ранее при обстрелах Белгородской области пострадал один человек. Разрушения были установлены в пяти частных домах и пяти автомобилях. Для атак по десяти муниципалитетам ВСУ использовали как минимум 91 боеприпас и 77 БПЛА.

О других событиях в макрорегионе после ввода войск России на Украину читайте в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Ульяна Ларионова