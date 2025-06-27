Определились пары 1/8 финала клубного чемпионата мира по футболу

Завершилась групповая стадия клубного чемпионата мира по футболу, который проходит в США. Определились пары 1/8 финала.

Последними в play-off вышли мадридский «Реал» и саудовский «Аль-Хиляль». В 1/8 финала примут участие 16 команд.

Пары первого раунда play-off выглядят следующим образом:

«Интер» (Италия) — «Флуминенсе» (Бразилия),

«Манчестер Сити» (Англия) — «Аль-Хиляль» (Саудовская Аравия),

«Палмейрас» (Бразилия) — «Ботафого» (Бразилия),

«Бенфика» (Португалия) — «Челси» (Англия),

«Пари Сен-Жермен» (Франция) — «Интер Майами» (США),

«Фламенго» (Бразилия) — «Бавария» (Германия),

«Реал» (Испания) — «Ювентус» (Италия),

«Боруссия» (Германия) — «Монтеррей» (Мексика).

Впервые в клубном чемпионате мира принимает участие 32 команды. Финальный матч пройдет 13 июля на MetLife Stadium в Ист-Ретфорде (штат Нью-Джерси).

Таисия Орлова