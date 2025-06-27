В Ставропольском крае в реестре проблемных объектов остались два дома

В реестр проблемных объектов на сегодня включено два многоквартирных дома в Ставрополе. В регионе с 2013 по 2024 год восстановили права 6115 участников долевого строительства по 67 проблемным объектам, рассказал в интервью «Ъ-Кавказ» министр строительства и архитектуры региона Андрей Уваров.

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«За 2025 году произведены выплаты гражданам еще по 13 жилым помещениям. На сегодняшний день в реестр проблемных объектов включено два многоквартирных дома, расположенных в городе Ставрополе, где квартиры приобрели 12 граждан. Восстановления прав граждан предусмотрено путем осуществления денежной выплаты»,— заявил господин Уваров.

По словам министра, в 2024 году права восстановили у 1183 граждан-дольщиков. С 2019 по 2024 годы Наблюдательный совет Фонда развития территорий принял решения о выплате компенсаций пострадавшим от недобросовестных застройщиков по 28 объектам региона. Выплаты получили 1797 человек из 1819 участников долевого строительства.

Для решения проблем дольщиков используют федеральные и региональные механизмы. К федеральным относятся завершение строительства проблемного объекта и выплата компенсаций по решению Наблюдательного совета ФРТ. Региональные механизмы включают привлечение нового инвестора для завершения строительства и предоставление выплат. Выбор регионального механизма субъект принимает самостоятельно.

Ранее Андрей Уваров сообщил о том, что за январь-май 2025 года Ставропольский край увеличил показатель введенного в эксплуатацию жилья на 19,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Тат Гаспарян