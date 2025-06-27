Андрей Уваров: «Ставропольский край увеличил ввод жилья на 19%»

Ставропольский край за январь-май 2025 года увеличил показатель введенного в эксплуатацию жилья на 19,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом в интервью «Ъ-Кавказ» рассказал министр строительства и архитектуры региона Андрей Уваров.

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«В Ставропольском крае объем введенного в эксплуатацию жилья за январь-май 2025 года составил свыше одного миллиона квадратных метров, что больше аналогичного показателя прошлого года на 19,1%»,— сообщил министр.

По его словам, за пять месяцев годовой план по вводу жилья в регионе выполнен на 82,3%. Ставропольский край второй месяц удерживает десятое место среди всех субъектов России по объему введенного жилья и лидирует в Северо-Кавказском федеральном округе.

Объем построенных многоквартирных домов вырос почти на 30% по сравнению с 2024 годом, добавил господин Уваров.

«За весь период 2025 года в эксплуатацию введено 294,5 тыс. кв. м жилья. Объем индивидуального жилищного строительства значительно превышает многоэтажную застройку — в текущем году построено 756,6 тыс. кв. м частной недвижимости»,— отмечает он.

Сейчас в Ставропольском крае 74 застройщика реализуют 202 объекта долевого строительства общей площадью почти 2,6 млн кв. м.

Наибольшая активность жилищного строительства наблюдается на территориях Ставропольской агломерации и агломерации Кавказских Минеральных Вод, а также в близлежащих населенных пунктах.

С 2025 года работа в данном направлении осуществляется в рамках нового национального проекта «Инфраструктура для жизни». За период с 2019 по 2024 год на Ставрополье введено в эксплуатацию 9,2 млн кв. м жилья.

Тат Гаспарян