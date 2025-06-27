Георгиевский суд вынес приговор участникам беспорядков в аэропорту Махачкалы

Георгиевский городской суд Ставропольского края приговорил пятерых участников беспорядков в аэропорту Махачкалы к лишению свободы на срок от 7 до 10 лет с отбыванием в колонии общего режима. Об этом сообщила пресс-служба генпрокуратуры России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Матвей Колесников, Коммерсантъ Фото: Матвей Колесников, Коммерсантъ

Общее число осужденных по делу составляет 115 человек.

Жителей Дагестана Ризвана Ахмедова, Ату Мусаева, Магомеда Мухмаева, Хабиба Шейхова и Шанаваза Эльмурзаева признали виновными в участии в массовых беспорядках, нарушении требований транспортной безопасности. Одного из участников также обвинили в применении насилия против представителя власти.

Судебное разбирательство установило, что 29 октября 2023 года в аэропорту Уйташ осужденные принимали участие в массовых беспорядках на почве национальной и религиозной ненависти к гражданам Израиля, а также отказывались выполнять законные требования правоохранительных органов.

В результате незаконных действий был причинен ущерб имуществу на сумму свыше 24 млн рублей, нарушены требования транспортной и авиационной безопасности. Работа аэропорта была полностью заблокирована, регулярные рейсы задержаны и отменены, часть перенаправлена в другие аэропорты. Пострадали 30 представителей власти, из них 23 получили травмы различной степени тяжести.

Ранее промышленный районный суд Ставрополя вынес приговор семи участникам беспорядков в аэропорту Уйташ. Жители Дагестана получили сроки от 5 лет до 6 лет 8 месяцев в колонии общего режима.

Николай Аксенов