Суд приговорил семерых дагестанцев к колонии за беспорядки в аэропорту Махачкалы

Промышленный районный суд Ставрополя приговорил семь жителей Дагестана к срокам от 5 до 6 лет 8 месяцев колонии за участие в массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы в октябре 2023 года. Об этом сообщила прокуратура Ставропольского края.

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Осужденными стали Абубакар Нурмагомедов, Умар Джанборуев, Алимпаша Даитбеков, Гаджи Ахмедулаев, Магомедамин Тагиров, Алил Исмаилов и Рамазан Исаев. Они получили различные сроки наказания в колонии общего режима с учетом степени общественной опасности и роли каждого в событиях.

Суд установил, что подсудимые участвовали в массовых беспорядках в аэропорту Уйташ, которые происходили на почве национальной и религиозной ненависти к гражданам Израиля. Кроме того, они отказывались выполнять законные требования сотрудников полиции.

В результате происшествий аэропорту нанесен ущерб на сумму 24 млн руб. Противоправные действия были совершены в отношении 30 представителей власти, из которых 23 человека получили травмы различной степени тяжести.

Николай Аксенов