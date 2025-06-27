В Рыбинске отложили снос общежития РГАТУ

Снос здания общежития РГАТУ имени П. А. Соловьева, расположенного на улице Румянцевская, перенесли на 2026-й год. Об этом сообщили в вузе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: РГАТУ имени П.А. Соловьева Фото: РГАТУ имени П.А. Соловьева

«Ъ-Ярославль» сообщал, что общежитие на Румянцевской попадает в пятно застройки кампуса мирового уровня «Меркурий», ввиду этого с 1 сентября планировалось его закрытие. Вуз начал искать места для проживания иногородних студентов в новом учебном году, так как второе общежитие РГАТУ, которое находится на улице Свободы, также будет закрыто с 1 сентября из-за капремонта.

Однако РГАТУ принял решение отложить снос корпуса на улице Румянцевской на более поздний срок — до окончания 2025-2026 учебного года.

«Здание общежития на улице Румянцевской позволит разместить около 400 студентов. На данный момент вуз готов полностью удовлетворить запросы на представление общежития»,— говорится в сообщении РГАТУ.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что строительство кампуса «Меркурий» может начаться в 2025 году. Стоимость строительства предварительно оценивается в 12 млрд руб.

Алла Чижова