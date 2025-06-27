Суд взыскал с экс-директора санатория в Кисловодске 356 млн рублей

Черемушкинский районный суд Москвы 11 июня удовлетворил иск Генпрокуратуры и взыскал 355,9 млн руб. ущерба с участников коррупционной схемы. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

Фигурантами дела стали бывший директор санатория «Красные камни» при Управлении делами Президента в Кисловодске Сергей Макаров, ООО «Центр управления активами» (ЦУА) и его бенефициар Магомед Каитов, ранее возглавлявший Межрегиональную сетевую компанию Северного Кавказа.

Суд установил, что Сергей Макаров без согласия Управления делами Президента заключил с ЦУА контракт на возведение девятиэтажного жилого дома на территории санатория. Официальным предлогом стало обеспечение жильем сотрудников учреждения. По условиям соглашения, 19 работников должны были получить квартиры, остальные 67 единиц жилплощади предназначались ЦУА.

Господин Макаров намеренно занизил долю санатория сначала до 6, а затем до 2, договорившись о выплате компенсации в размере 4,7 млн руб. В итоге компания Магомеда Каитова получила право собственности на все жилье, а государство утратило участие в проекте.

В ноябре 2024 года Кисловодский городской суд приговорил Сергей Макарова к трем годам лишения свободы за превышение должностных полномочий. Однако мужчина был освобожден от наказания в связи с истечением срока давности.

В отношении Магомеда Каитова возбуждено уголовное дело за создание преступного сообщества и хищение 5 млрд рублей. В настоящее время обвиняемый скрывается за границей.

Дом был введен в эксплуатацию в 2010 году. Собственниками 26 квартир стали работники организаций, а также их друзья и родственники. В июне 2025 года многоквартирный дом на территории санатория был обращен в собственность государства.

«Суд счел, что изъятие объекта строительства целиком является социально оправданным, обусловлено целью борьбы с коррупцией, а также отвечает требованиям законности и справедливости, а потому решил обратить его в доход Российской Федерации», — говорится в сообщении пресс-службы судов общей юрисдикции Москвы.

Николай Аксенов