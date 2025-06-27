Строительство двух станций метро в Новосибирске оценено в 9,8 млрд рублей

Стоимость строительства двух новых станций метро и сопутствующей инфраструктуры в Новосибирске составит 9,8 млрд руб. В частности, возведение станций «Молодежная» и «Гусинобродская» обойдется в 5 млрд руб., сооружение электродепо — 3 млрд руб., проектные работы — 1,8 млрд руб., сообщил во время своего выступления в законодательном собрании Новосибирской области руководитель городского управления заказчика транспортных и инженерных сооружений Алексей Николаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«В настоящий момент идут торги на выполнение генеральной схемы развития метро. Заключен контракт и ведутся работы по проектированию перегонного тоннеля. В процессе – составление программы развития метро», — уточняет пресс-служба заксобрания.

Начальник новосибирского метрополитена Аркадий Чмыхайло сообщил, что за счет областного и городского бюджетов до конца 2025 года будут приобретены два новых подвижных состава, еще три — в 2026 году. Общая стоимость пяти поездов — более 6,5 млрд руб.

В марте 2025 года МКУ «Управление заказчика транспортных и инженерных сооружений» («УЗТиИС») объявило тендер на выполнение работ по корректировке схемы развития новосибирского метрополитена за 205 млн руб. Согласно техзаданию, в период с 2025 по 2030 годы планируется продлить Дзержинскую линию от станции «Золотая Нива» до станции «Молодежная», затем с 2031 по 2055 годы Ленинскую линию от пл. Калинина до ул. Краузе, а также от пл. Карла Маркса до микрорайона «Чистая Слобода».

Лолита Белова