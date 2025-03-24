Тендер на корректировку схемы развития метрополитена объявлен в Новосибирске

В Новосибирске ищут подрядчика для корректировки схемы развития метрополитена за 205 млн руб. Соответствующую публикацию в Единой информационной системе в сфере закупок (ГИС ЕИС) разместило МКУ «Управление заказчика транспортных и инженерных сооружений» («УЗТиИС»). Заявки на участие принимаются до 11 апреля, исполнителя определят 16 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Согласно техническому заданию, изменение схемы необходимо для последующей разработки проектной документации перспективных линий, в том числе Дзержинской линии от станции «Золотая Нива» до станции «Молодежная». Подрядчику также предстоит обосновать стоимость капитальных вложений и сроков реализации строительства и реконструкции станций метро в период с 2025 по 2030 годы и с 2031 по 2055 годы. В числе прочего исполнитель определит потребность и приоритетные направления для дальнейшего строительства метрополитена.

В то же время в документации указано, что метрополитен должен развиваться поэтапно – в период с 2025 по 2030 годы будет продлена Дзержинская линия от станции «Золотая Нива» до станции «Молодежная», затем с 2031 по 2055 годы Ленинская линия от пл. Калинина до ул. Краузе, а также от пл. Карла Маркса до микрорайона «Чистая Слобода».

Источником финансирования являются областной бюджет – 90%, и муниципальный – 10%. Работы должны быть выполнены за 214 календарных дней с даты заключения контракта.

Лолита Белова