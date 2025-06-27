Массированную атаку беспилотников отразили ночью в Волгоградской области

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что в регионе отразили массированную ночную атаку БПЛА. Силы ПВО работали в Суровикинском и Калачевском районах, а также в городе Волжском.

Движение по мосту через реку Дон в Калачевском районе было перекрыто «для ликвидации обломков БПЛА», рассказал глава области. На месте работали саперы. К настоящему моменту движение по мосту возобновлено.

«Также зафиксированы возгорания сухой травы»,— добавил губернатор. Пострадавших в результате воздушной атаки в регионе нет.

Минобороны сообщило, что за прошедшую ночь над несколькими регионами страны было сбито 39 беспилотников самолетного типа. Над Волгоградской областью было уничтожено 13 БПЛА.