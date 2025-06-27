За ночь над регионами России сбили 39 беспилотников
Министерство обороны сообщило, что за минувшую ночь силы ПВО сбили над несколькими регионами РФ 39 БПЛА самолетного типа.
Согласно заявлению ведомства, 19 беспилотников были уничтожены над Ростовской областью, 13 — над Волгоградской областью. Четыре БПЛА были сбиты над Крымом и по одному — над Белгородской, Брянской и Самарской областями.
В Росавиации сообщали о введении ограничений для аэропортов Саратова, Волгограда и Самары. К утру аэропорты возобновили работу.