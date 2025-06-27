«Нео-пак» планирует выйти на выручку в размере более 5 млрд рублей в 2025 году

Новосибирский производитель гибкой упаковки и пакетов ООО «Нео-пак» планирует выйти на выручку в размере более 5 млрд руб. по итогам 2025 года. В 2024 году она достигла 4,4 млрд руб. В планах предприятия нарастить объем выпуска продукции в месяц с 1,2 тыс.-1,3 тыс. т до 1,5 тыс. т, говорится в сообщении компании на сайте раскрытия корпоративной информации.

Выручка компании по итогам первого квартала 2025 года выросла на 28% к аналогичному периоду прошлого года и составила 1,2 млрд руб. Динамику обеспечил рост объемов производства и продаж пакетов. «Выручка по всем видам пакетов выросла на 68% относительно того же периода 2024 года, а по шоппинг пакетам — на 92%», — сказано в отчетности компании. Также росту способствует увеличение производственных мощностей, развитие рынка e-commerce и увеличение объема заказов на этом фоне.

Убыток по итогам первого квартала 2025-го составил 20,3 млн руб. Как поясняет производитель, на снижение чистой прибыли повлиял рост процентных, общепроизводственных и транспортных расходов, который обусловлен ужесточением денежно-кредитной политики со стороны ЦБ РФ, уменьшением доли льготных кредитов от ФРП. Как сообщило руководство эмитента, во втором квартале 2025 года заказы на гибкую упаковку выросли. По оценкам представителей «Нео-пак», цены на основное производственное сырье снижаются, что при стабилизации стоимости готовой продукции приведет к росту маржинальности и чистой прибыли.

Как писал «Ъ-Сибирь» в апреле этого года, «Нео-Пак» открыло производственную линию гибкой полимерной упаковки и пакетов в поселке в Калужской области. Инвестиции в проект составили 600 млн руб. В планах к концу 2025 года нарастить выпуск продукции в Калужской области до 450 – 500 т в месяц.

ООО «Нео-пак», по данным «СПАРК-Интерфакс», специализируется на производстве гибкой упаковки для упаковывания товаров. Предприятие на 75% принадлежит совладельцу ООО «Компания гофромастер» Игорю Диденко.

Лолита Белова