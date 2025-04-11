«Нео-Пак» за 600 млн рублей запустил производство упаковки в Калужской области

ООО «Нео-Пак» (Новосибирск) открыло производственную линию гибкой полимерной упаковки и пакетов в поселке Товарково Дзержинского района Калужской области. Инвестиции в проект составили 600 млн руб., сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале. Финансирование осуществляется за счет собственных и заемных средств. К концу 2025 года на площадке планируется создать 131 рабочее место.

«Пуско-наладочные работы оборудования шли в течение первого квартала этого года. Запуск линии позволит компании к концу года нарастить выпуск продукции до 450 т ежемесячно, выйти на новые рынки. При этом компания не только увеличивает объемы производства, но и сможет выпускать упаковку практически для всех секторов потребительского рынка», - отметил глава Калужской области.

ООО «Нэо-Пак», по данным «СПАРК-Интерфакс», специализируется на производстве пластмассовых изделий для упаковывания товаров. Предприятие на 75% принадлежит совладельцу ООО «Компания Гофромастер» Игорю Диденко.

Лолита Белова