Эксперты РАНХиГС предупредили о новой волне мошенничеств под видом госуслуг

Эксперты РАНХиГС прогнозируют рост мошеннических схем, эксплуатирующих госполитику борьбы с киберпреступностью. Как сообщили «РИА Новости» в президентской академии, с июля 2025 года злоумышленники активно используют тему запрета иностранных мессенджеров для госорганов и бизнеса.

С 1 июня в силу вступил закон о запрете госорганам и бизнесу использовать иностранные мессенджеры для взаимодействия с гражданами и клиентами. Новая схема «Единый агрегатор госуслуг» основана на неосведомленности граждан о деталях закона. Мошенники звонят от лица технических сотрудников «нового сервиса», позиционируя его как единую платформу всех ведомств, позволяющую оператору переключать пользователя между их представителями.

Жертве либо сообщают о мнимых проблемах (угрозе счетам, уголовном деле, утечке данных) и «переводят» на «специалиста» либо предлагают оформить несуществующую услугу для доступа к «удобному порталу». В обоих случаях человека направляют на фишинговые сайты для кражи персональных данных или заставляют скачать вредоносное приложение.

«Для регистрации злоумышленник запрашивает код восстановления от "Госуслуг", получая полный контроль над аккаунтом»,— пояснили в РАНХиГС. В вузе подчеркнули, что «никакого "единого агрегатора всех госуслуг" не существует», и призвали граждан предупредить близких об этой схеме.

Проект антимошеннических поправок в законодательство, проходящий сейчас межведомственное согласование, содержит около 30 новых мер, которые направлены на борьбу с телефонным мошенничеством.

Подробнее — в материале «Ъ» «По фроду бьют пакетом».