Суд арестовал обвиняемого в убийстве главврача детской больницы в Хакасии

По ходатайству следствия суд Хакасии заключил под стражу обвиняемого в убийстве главврача Черногорской детской больницы. Арестованный дал признательные показания, сообщили в управлении Следственного комитета России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, вечером 29 мая обвиняемый, являясь давним приятелем главврача, поджидал ее возле дома на улице Герцена Абакана, когда она возвращалась с работы. Под вымышленным предлогом ему удалось попасть к ней в квартиру. Там он придушил хозяйку, а когда она потеряла сознание, набрал воду в ванну и утопил, замаскировав убийство под несчастный случай. Злоумышленник похитил из жилища главврача дорогостоящие ювелирные украшения. Уходя, он вытер отпечатки пальцев со всех поверхностей, забрал вещи, к которым прикасался.

Следователи установили, что смерть главврача носит криминальный характер. Было возбуждено уголовное дело об убийстве (ст. 105 УК РФ). «Допрошены свыше 100 человек, входящих в круг общения погибшей. Детально изучены записи с 25 камер видеонаблюдения, расположенных в разных частях Абакана, по которым следователи проследили путь следования автомобиля, на котором скрылся подозреваемый»,— рассказала официальный представитель следственного управления Лариса Нейланд.

Задержали подозреваемого в городе Партизанске Приморского края. В местных ломбардах правоохранители изъяли ювелирные украшения погибшей, которые он сдал. В последующем злоумышленника доставили под конвоем в Абакан.

Илья Николаев