95% сделок со структурными облигациями пришлось на квалифицированных инвесторов

За два года (2023-2024 г. г.) в России были заключены 2,19 тыс. сделок с ценными бумагами на сумму в 1 трлн 85 млрд руб. 95% от этого объема пришлось на структурные облигации (СО), ориентированные на квалифицированных инвесторов. Это следует из данных БК «Регион». Между тем, еще пять лет назад на этот инструмент приходилось всего 50%.

Заметное влияние на рынок структурных облигаций оказал уход иностранных игроков в 2022 году. В I квартале того года объем сделок с СО упал до 11,5 млрд руб. Однако уже со II квартала начался рост, а в III квартале был достигнут рекордный объем размещений на сумму 690 млрд руб. (больше, чем за предыдущие четыре года — 560 млрд руб.).

Подробнее о том, что происходит на рынке структурных облигаций после 2022 года,— в материале «Структурная эволюция».