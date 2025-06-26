Между арбитражным и интеллектуальным

Суд по интеллектуальным правам признал недействительным в России патент компании «Аксельфарм» на препарат «Осимертиниб», используемый при лечении пациентов с раком легкого. Таким образом, суд подтвердил решение Роспатента в отношении компании, принятое прошлым летом. Поскольку патент евразийский, препарат может и дальше выпускаться, но не для российского рынка. При этом совсем недавно Арбитражный суд Москвы принял решение, позволившее «Аксельфарму» вновь вывести «Осимертиниб» в оборот в РФ после запрета ФАС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Суд по интеллектуальным правам (СИП) 26 июня подтвердил решение Роспатента признать недействительным в России евразийский патент на противоопухолевый препарат «Осимертиниб» компании «Аксельфарм». Об этом “Ъ” сообщили в британско-шведской AstraZeneca. На ее площадке в России выпускается оригинальный препарат на основе того же действующего вещества — «Тагриссо». Решение суда принято в первой инстанции.

Препараты на основе осимертиниба применяются в терапии рака легкого. «Аксельфарм» получил евразийский патент на кристаллическую форму этого вещества в августе 2022 года, а в мае 2023 года зарегистрировал свой дженерик. В августе 2024 года Роспатент ограничил действие патента «Аксельфарма» на территории России.

Как пояснили “Ъ” в «Аксельфарме», данный патент был выдан профильным ведомством ЕАЭС, поэтому в других странах союза — Армении, Белоруссии, Казахстане и Киргизии — он продолжает действовать.

Компания сообщила, что «не согласна с данным решением суда и будет обжаловать его в соответствии с действующим законодательством».

AstraZeneca решение СИП поддерживает. «AstraZeneca неоднократно отмечала, что содержащаяся в евразийском патенте форма осимертиниба мезилата не обладает какими-либо неожиданными преимуществами по сравнению с известными формами осимертиниба и не соответствует критериям патентоспособности»,— прокомментировала решение пресс-служба компании.

У спора «Аксельфарма» и AstraZeneca по этому препарату долгая история. Через несколько месяцев после вывода «Осимертиниба» на рынок «Аксельфарм» попытался через суд получить принудительную лицензию на него (см. “Ъ” от 30 ноября 2023 года).

Осенью 2024 года компания «АстраЗенека АБ», владеющая патентом на «Тагриссо», обратилась в ФАС с жалобой на «Аксельфарм».

ФАС согласилась с доводами патентообладателя, посчитав действия «Аксельфарма» нарушением конкуренции. Она запретила компании выводить дженерик в оборот, а также предписала ей выплатить в бюджет 567 млн руб.— такую сумму компания могла заработать на продажах препарата.

«Аксельфарм» оспорил решение и предписание ФАС в арбитражном суде. Он в итоге встал на сторону компании (см. “Ъ” от 3 июня).

В AstraZeneca надеются, что в связи с решением СИП будет прекращено хотя бы производство о выдаче принудительной лицензии, которую запрашивал «Аксельфарм».

«Это, в свою очередь, позволит возобновить основной спор о нарушении патентных прав AstraZeneca»,— говорят в западной компании.

Российская компания судится с ФАС по поводу вывода на рынок нескольких дженериков противоопухолевых препаратов. В первой инстанции она смогла доказать правомерность реализации «Акситиниба» — дженерика «Инлиты» Pfizer (см. “Ъ” от 12 марта). Это лекарство применяют для лечения рака почки. Однако в случае с «Бозутинибом» — аналогом «Бозулифа» той же Pfizer — суд встал на сторону ФАС.

Виктория Колганова