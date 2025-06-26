В Северной Осетии пожарный спас тонущего 14-летнего подростка

Возле шлюзов на реке Гизельдон в Северной Осетии пожарный специализированной пожарно-спасательной части МЧС России спас потерявшего сознание в воде 14-летнего подростка. Об этом сообщает пресс-служа ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба МЧС Северной Осетии Фото: Пресс-служба МЧС Северной Осетии

Мальчика выбросило на берег. Судя по его неподвижному положению, местные жители решили, что он погиб. Однако проделанные пожарным Хетагом Хугаевым непрямой массаж сердца и искусственное дыхание помогли ребенку очнутся.

Дезориентированного пострадавшего передали медикам.

Наталья Белоштейн